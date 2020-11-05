Днями в Києві відбувся концерт українських та білоруських музикантів "Ми разом". Серед гостей заходу була Катя Осадча, яка для виходу обрала символічний біло-червоний костюм в кольорах прапору Білорусі.

Після президентських виборів у Білорусі спалахнули протести і страйки, які не вщухають досі. Українські рок-гурти "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "Скай" та Kozak System підтримали боротьбу сусідів за свободу та справедливість та вийшли на сцену разом з білоруськими артистами. Знакову подію не могла пропустити Катя Осадча з програмою "Світське життя", а на особистій сторінці в інстаграмі показала особливий образ і висловилась про події в Білорусі.

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"Цього року, особливо гостро реагує суспільство на можливість змін і маємо приклад за прикладом, як люди тримаються за владу, як не можуть програти, або відступити, як не можуть визнати своїх помилок", – чуттєво написала телеведуча.

Образ Каті Осадчої

Для заходу на підтримку Білорусі зірка обрала вишуканий білий костюм, який складається з трендових цього сезону штанів палаццо, які підкреслили стрункі ніжки ведучої, та піджака по фігурі з атласною вставкою червоного кольору. Елегантний образ вона довершила червоним беретом, який розкішно гармоніював з костюмом, і червоними туфлями на високих підборах.

Катя Осадча постала з голлівудськими локонами і легким макіяжем з акцентом на очі. Вона дотрималась карантинних норм і на концерті була в захисній масці білого кольору, яка пасувала під вбрання.



Катя Осадча на українсько-білоруському концері / Фото Instagram / @svitsketv



Катя Осадча з Сергієм Танчинцем / Фото Instagram / @svitsketv