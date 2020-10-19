Королева украинской сцены Оля Полякова вернулась к съемкам на телевидении. Артистка стала гостьей программы "Дети против звезд" и продемонстрировала фантастический образ и безупречную фигуру.

За время карантина Оля Полякова запустила собственное шоу "ПоляВидение", поэтому даже в изоляции работала перед камерами. Однако тогда звезда появлялась перед 2,4-миллионной аудиторией дома в повседневной одежде, а эфиры на телевидении не обходятся без роскошных образов и макияжа. В инстаграм-профиле певица показала изысканный look для нового выпуска программы "Дети против звезд".

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Оля Полякова надела элегантное бархатное мини-платье черного цвета с пикантным разрезом. Приталенный наряд с длинными рукавами акцентировал на хрупкой талии звезды и длинных стройных ножках, которым завидует весь украинский шоу-бизнес.

Артистка дополнила платье черными босоножками на высоком каблуке, многочисленными золотыми колье и тонким поясом-цепочкой. Стилисты уложили длинные волосы знаменитой блондинки в изысканную голливудскую прическу. Красивую внешность Оля Полякова подчеркнула легким макияжем с акцентом на глазах. Публика была в восторге от безупречного образа певицы и оценила его более 60-тысячами лайков.



Оля Полякова в бархатном мини-платье/ Фото Instagram / @polyakovamusic