Королева української сцени Оля Полякова повернулась до зйомок на телебаченні. Артистка стала гостею програми "Діти проти зірок" та продемонструвала фантастичний образ і бездоганну фігуру.

За час карантину Оля Полякова запустила власне шоу "ПоляВидение", тому навіть в ізоляції працювала перед камерами. Однак тоді зірка з'являлась перед 2,4-мільйонною аудиторією вдома у повсякденному одязі, а ефіри на телебаченні не обходяться без розкішних образів та макіяжу. В інстаграм-профілі співачка показала вишуканий look для нового випуску програми "Діти проти зірок".

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Оля Полякова одягла елегантну оксамитову мінісукню чорного кольору з пікантним розрізом. Приталене вбрання з довгими рукавами акцентувало на тендітній талії зірки та довгих струнких ніжкам, яким заздрить весь український шоу-бізнес.

Артиста доповнила сукню чорними босоніжками на високих підборах, численними золотими кольє та тонким поясом-ланцюжком. Стилісти вклали довге волосся знаменитої білявки у вишукану голлівудську зачіску. Красиву зовнішність Оля Полякова підкреслила легким макіяжем з акцентом на очі. Публіка була в захваті від бездоганного образу співачки і оцінила його понад 60-тисячами лайків.



Оля Полякова в оксамитовій мінісукні / Фото Instagram / @polyakovamusic