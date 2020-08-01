Популярная украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева неизменно диктует тренды украинским модницам. Она активно развивает личный блог и наполняет его интересным контентом. В частности, артистка снимает оригинальные ролики, где показывает разнообразные стильные образы.

Каждая девушка стремится всегда выглядеть эффектно. И много кто равняется именно на знаменитостей, которые на собственном примере показывают, как можно комбинировать разные стили, тренировать вкус в одежде и находить элементы, которые хорошо подчеркнут достоинства фигуры. Так, на личной инстаграм-странице Дорофеевой появилось сообщение, в котором она продемонстрировала сразу два варианта аутфитов – нежный и дерзкий.

Читайте также В блестящем топе: Надя Дорофеева вызывающе проехалась в метро – видео

Поскольку Надя Дорофееева часто снимает ролики, которые публикует в сети тик-ток, то решила на этот раз также так сделать. Она предстала на фоне больших серых ворот и похвасталась нарядом, который не только подчеркнул стройную фигуру, но и сексуальность.

Образы Нади Дорофеевой

Сначала исполнительница позировала перед камерой в бело-розовом костюме в клеточку, состоящем из мини шортов и топа на широких бретелях. Соединила look с ковбойскими сапогами белого цвета. Волосы собрала в два хвостика сверху, оставив пряди, которые нежно спадали на лицо. Макияж Нади был достаточно насыщенным. Она накрасила черные стрелки на веках и добавила разноцветные тени.

Позже Дорофеева показала, что может быть не только нежной и женственной, но и брутальной и дерзкой. Тогда она предстала, сидя на огромном байке, в черном кожаном костюме. Ее взгляд был чрезвычайно пылким, а в руках артистка держала защитный шлем.

Такая публикация пришлась по душе 5-миллионной аудитории подписчиков Нади в инстаграме, ведь они активно просматривают видео. Предлагаем и вам посмотреть жаркий ролик и воочию увидеть перевоплощение народной любимицы.