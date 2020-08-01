Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва незмінно диктує тренди українським модницям. Вона активно розвиває особистий блог та наповнює його цікавим контентом. Зокрема, артистка знімає оригінальні ролики, де показує різноманітні стильні образи.

Кожна дівчина прагне завжди виглядати ефектно. І багато хто рівняється саме на знаменитостей, які на власному прикладі показують, як можна комбінувати різні стилі, тренувати смак в одязі та знаходити елементи, які гарно підкреслять переваги фігури. Так, на особистій інстаграм-сторінці Дорофєєвої з'явився допис, у якому вона продемонструвала одразу два варіанти аутфітів – ніжний та зухвалий.

Читайте також У блискучому топі: Надя Дорофєєва зухвало проїхалась у метро – відео

Оскільки Надя Дорофеєєва часто знімає ролики, які публікує у мережі тік-ток, то вирішила цього разу також так зробити. Вона постала на тлі великих сірих воріт і похизувалася вбранням, яке не лише підкреслить струнку фігуру, а й сексуальність.

Образи Наді Дорофєєвої

Спершу виконавиця позувала перед камерою у біло-рожевому костюмі в клітинку, що складався із мінішортів та топу на широких бретелях. Поєднала look із ковбойськими чоботами білого кольору. Волосся зібрала у два хвостики зверху, залишивши пасма, які ніжно спадали на обличчя. Макіяж Наді був досить насиченим. Вона нафарбувала чорні стрілки на повіках та додала різнокольорових тіней.

Пізніше Дорофєєва показала, що може бути не лише ніжною та жіночною, а й брутальною і зухвалою. Тоді вона постала, сидячи на величезному байку, у чорному шкіряному костюмі. Її погляд був надзвичайно палким, а у руках артистка тримала захисний шолом.

Така публікація припала до душі 5-мільйонній аудиторії підписників Наді в інстаграмі, адже вони активно переглядають відео. Пропонуємо і вам подивитися спекотний ролик та на власні очі побачити перевтілення народної улюблениці.