Испанская королева Летиция в очередной раз предстала перед публикой в элегантном образе. Для рабочей встречи Ее Величество выбрала стильный осенний аутфит, который подойдет многим женщинам.

48-летняя Летиция неизменно поражает безупречным внешним видом. Королева побывала на открытии учебных курсов 2020-2021 годов в средней школе Politecnico de Santiago в Сантьяго-де-Компостела в Испании.

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Look королевы Летиции

Для мероприятия Ее Величество выбрала облегающую трикотажную кофту черного цвета. Основной акцент сделала на асимметричной клетчатой ​​юбке, а талию подчеркнула с помощью широкого черного пояса. Такой наряд Летиция соединила с черными замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Конечно, не обошлось без аксессуаров. К такому образу королева Испании подобрала небольшой черный клатч, который держала в руке. Ее уши украшали минималистичные серьги, а на пальце красовалось любимая кольцо, которое Летиции подарили дочки.

Волосы королева собрала в высоких хвост, а на лице сделала повседневный макияж, подчеркнув тенями глаза. Заершила аутфит защитной маской, без которой не появляется на публике.



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images