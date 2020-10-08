Іспанська королева Летиція вкотре постала перед публікою в елегантному образі. Для робочої зустрічі Її Величність обрала стильний осінній аутфіт, який підійде багатьом жінкам.

48-річна Летиція незмінно вражає бездоганним зовнішнім виглядом. Королева побувала на відкритті навчальних курсів 2020-2021 років в середній школі Politecnico de Santiago в Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

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Look королеви Летиції

Для заходу Її Величність обрала обтислу трикотажну кофту чорного кольору. Основний акцент зробила на асиметричній картатій спідниці, а талію підкреслила за допомогою широкого чорного поясу. Таке вбрання Летиція поєднала з чорними замшевими туфлями-човниками на підборах.

Звісно, що не обійшлася без аксесуарів. До такого образу королева Іспанії підібрала невеликий чорний клатч, який тримала у руці. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки, а на пальці красувалася улюблена каблучка, яку Летиції подарували доньки.

Волосся королева зібрала у високих хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж, підкресливши тінями очі. Заершила аутфіт захисною маскою, без якої не з'являється на публіці.



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images