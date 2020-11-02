Дизайнер и модный эксперт Андре Тан в каждом сезоне делится фэшн-советами для удачных образов. Он отмечает, что от осенней хандры можно избавиться даже благодаря ярким акцентам в одежде. Как добавить красок осеннему look, читайте в новости LifeStyle 24.

На личной странице в инстаграме модельер Андре Тан опубликовал новое сообщение с модными советами. Он отметил, что осень – время для заметных насыщенных деталей в аутфите, ведь часто именно наряд помогает женщинам преодолеть осеннюю хандру.

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Яркий аксессуар

Андре Тан советует подбирать одежду нейтральных оттенков и сочетать их с яркой сумочкой. Чтобы не выглядеть слишком вызывающе, модницы из года в год покупают черные сумки, которые якобы подойдут под все. Дизайнер отмечает, что стоит решиться на эксперимент и тогда черные аксессуары исчезнут из гардероба навсегда.



Яркие детали в осенних образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Яркая обувь

Модный эксперт отмечает, что не только черный цвет универсален. Трендовыми в этом году являются темно-зеленый, коричневый и графитовый оттенки, которые будут прекрасно смотреться на обуви.



Яркие детали в осенних образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Кожаные штаны

Дизайнер отмечает, что пора отойти от универсальных темных джинсов и выбрать кожаные штаны пастельных оттенков – лилового, песочного, бледно-желтого, розового, мятного или голубого. Они прекрасно сочетаются со свитерами грубой вязки, водолазками и рубашками.



Яркие детали в осенних образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Колготки

Модельер убежден, что колготки – полноценный элемент образа. Он советует заменить черный цвет плотных колготок на цвет капучино, а капроновые колготки выбирать с узорами или схемами.



Яркие детали в осенних образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Принты

Андре Тан призывает разбавлять монохромные look красочными или классическими принтами – в клеточку или в горох. Яркий цвет рисунка можно выгодно обыграть, комбинируя наряды с сумочкой в тон.



Яркие детали в осенних образах / Фото Instagram / @andre_tan_official