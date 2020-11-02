Дизайнер і модний експерт Андре Тан кожного сезону ділиться фешн-порадами для вдалих образів. Він наголошує, що осінньої хандри можна позбутись навіть завдяки яскравим акцентам в одязі. Як додати фарб осіннім look, читайте в новині LifeStyle 24.

На особистій сторінці в інстаграмі модельєр Андре Тан опублікував новий допис з модними порадами. Він зауважив, що осінь – час для помітних насичених деталей в аутфітах, адже часто саме вбрання допомагає жінкам побороти осінню хандру.

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Яскравий аксесуар

Андре Тан радить підбирати одяг нейтральних відтінків та поєднувати його з яскравою сумочкою. Аби не виглядати надто зухвало, модниці з року в рік купують чорні сумки, які нібито пасують під усе. Дизайнер наголошує, що варто наважитися на експеримент і тоді чорні аксесуари зникнуть з гардероба назавжди.



Яскраві деталі в осінніх образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Барвисте взуття

Модний експерт наголошує, що не лише чорний колір універсальний. Трендові цього року темно-зелений, коричневий та графітовий відтінки чудово виглядатимуть на взутті.



Яскраві деталі в осінніх образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Шкіряні штани

Дизайнер зазначає, що настав час відійти від універсальних темних джинсів та обрати шкіряні штани пастельних відтінків – лілового, пісочного, блідо-жовтого, рожевого, м'ятного або блакитного. Вони чудово поєднуються зі светрами грубої в'язки, водолазками і сорочками.



Яскраві деталі в осінніх образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Колготки

Модельєр переконаний, що колготки – повноцінний елемент образу. Він радить замінити чорний колір щільних колготок на колір капучино, а капронові колготки обирати з візерунками або схемами.



Яскраві деталі в осінніх образах / Фото Instagram / @andre_tan_official

Принти

Андре Тан закликає розбавляти монохромні look барвистими або ж класичними принтами – у клітинку чи в горох. Яскравий колір малюнка можна вигідно обіграти, комбінуючи вбрання з сумочкою в тон.



Яскраві деталі в осінніх образах / Фото Instagram / @andre_tan_official