Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко продемонстрировала поклонникам новый образ. Звезда позировала в осеннем наряде: темных джинсах и широком пуховике.

Победительница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко поделилась новой фотографией на личной странице в инстаграме. Звезда продемонстрировала стильный осенний образ, который прекрасно подойдет всем модницам.

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Образ Алены Шоптенко

Танцовщица позировала на фоне здания в Киеве. Фото было сделано с интересного ракурса, который подчеркивал стройную фигуру Алены Шоптенко. Звезда предстала перед камерой в черной обтягивающей кофточке и темно-синих джинсах, зауженных по длине, но расширенных внизу. Чтобы не замерзнуть в прохладное время года, танцовщица надела бежевую куртку-пуховик.

Стильный наряд Алена Шоптенко соединила с черными туфлями на каблуке со шнуровкой и с острым носком. Образ дополняла и нежно-коричневая сумочка полуокруглой формы.

Танцовщица уложила волосы и распустила их. Звезда сделала легкий макияж, который подчеркнул черты лица Алены и ее натуральную красоту.



Алена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko