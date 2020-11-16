Британский певец и экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс стал первым мужчиной, украсившим обложку американского Vogue. Однако для глянца звезда позировал в женских нарядах, примерив изысканные платья и юбки.

Лицом декабрьского номера американской версии известного глянца Vogue впервые стал мужчина. Эту важную роль поручили 26-летнему певцу Гарри Стайлсу. Он решился примерить женскую одежду и объяснил свое решение в интервью для издания.

Читайте также Племянница принцессы Дианы стала звездой Vogue: изысканные кадры

Почему Гарри Стайлс позировал в женских нарядах

Артист признался, что увлекается женской модой и часто наслаждается красивыми аутфитами для противоположного пола, которые считает произведениями искусства. Гарри Стайлс убежден, что одежда призвана дарить радость, поэтому вещи для него имеют особое значение и становятся частью творческого процесса.

Иногда я захожу в какой-нибудь магазин и понимаю, что любуюсь женской одеждой – она невероятная. В жизни всегда так: выстраивая всевозможные преграды, ты в итоге ограничиваешь лишь самого себя,

– подчеркнул певец.

В реальной жизни он вдохновляется стилем музыкальных икон прошлого – Принса, Дэвида Боуи, Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри и Элтона Джона. Именно этих звезд Гарри Стайлс считает не только профессионалами, но и замечательными шоуменами. "В детстве я был наповал убит их стилем. Сейчас я сам надеваю что-то кричащее и мне не кажется, что я потерял здравый смысл", – поделился исполнитель.

Фото Гарри Стайлса для Vogue

Певец позировал перед объективом известного американского фотографа Тайлера Митчелла. Для обложки он примерил роскошное кружевное платье белого цвета от модного дома Gucci. Наряд выглядел потрясающе благодаря воздушному шлейфу из воланов и прекрасно сочетался с черным пиджаком.

Гарри Стайлс позировал также в юбках длины мини и миди, стильном тренче с яркими вставками, клетчатых пальто, топах и изысканном платье с объемным низом.

Гарри Стайлс стал лицом Vogue / Фото Vogue