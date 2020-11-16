Британський співак та ексучасник гурту One Direction Гаррі Стайлс став першим чоловіком, який прикрасив обкладинку американського Vogue. Проте для глянцю зірка позував у жіночих вбраннях, примірявши вишукані сукні та спідниці.

Обличчям грудневого номера американської версії відомого глянцю Vogue вперше став чоловік. Цю важливу роль доручили 26-річному співаку Гаррі Стайлсу. Він наважився приміряти жіночий одяг та пояснив своє рішення в інтерв'ю для видання.

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Чому Гаррі Стайлс позував у жіночих вбраннях

Артист зізнався, що захоплюється жіночою модою та часто насолоджується красивими аутфітами для протилежної статі, які вважає витворами мистецтва. Гаррі Стайлс переконаний, що одяг покликаний дарувати радість, тому речі для нього мають особливе значення та стають частиною творчого процесу.

Іноді я заходжу в який-небудь магазин і розумію, що милуюся жіночим одягом – він неймовірний. У житті завжди так: вибудовуючи всілякі перепони, ти в результаті обмежуєш лише самого себе,

– наголосив співак.

У реальному житті він надихається стилем музичних ікон минулого – Прінса, Девіда Бові, Елвіса Преслі, Фредді Меркьюрі та Елтона Джона. Саме цих зірок Гаррі Стайлс вважає не лише професіоналами, а й чудовими шоуменами. "У дитинстві я був наповал вбитий їхнім стилем. Зараз я сам одягаю щось кричуще і мені не здається, що я втратив здоровий глузд", – поділився виконавець.

Фото Гаррі Стайлса для Vogue

Співак позував перед об'єктивом відомого американського фотографа Тайлера Мітчелла. Для обкладинки він приміряв розкішну мереживну сукню білого кольору від модного дому Gucci. Вбрання виглядало приголомшливо завдяки повітряному шлейфу з воланів та чудово поєднувалось з чорним піджаком.

Гаррі Стайлс позував також у спідницях довжини міні та міді, стильному тренчі з яскравими вставками, картатих пальтах, топах і вишуканій сукні з об'ємним низом.

Гаррі Стайлс став обличчям Vogue / Фото Vogue