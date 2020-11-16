Відома українська танцівниця Олена Шоптенко продемонструвала шанувальникам новий образ. Зірка позувала в осінньому вбранні: темних джинсах та широкому пуховику.

Переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилась новою світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка продемонструвала стильний осінній образ, що чудово пасуватиме всім модницям.

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Образ Олени Шоптенко

Танцівниця позувала на тлі будівлі в Києві. Фото було зроблене з цікавого ракурсу, що підкреслював струнку фігуру Олени Шоптенко. Зірка постала перед камерою в чорній обтислій кофтинці та темно-синіх джинсах, завужених по довжині, але розширених на кінці. Щоб не замерзнути в прохолодну пору року, танцівниця вдягнула бежеву куртку-пуховик.

Стильне вбрання Олена Шоптенко поєднала з чорними туфлями на підборах зі шнурівкою та з гострим носком. Образ доповнювала і ніжно-коричнева сумочка напівокруглої форми.

Танцівниця вклала волосся хвильками та розпустила його. На обличчі зірка зробила легкий макіяж, що підкреслив риси обличчя Олени та її натуральну вроду.



Олена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko