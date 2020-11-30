30-летняя украинская актриса Наталья Денисенко оправилась от коронавируса после трех недель болезни и тяжелых симптомов. Отрицательный ПЦР-тест она отпраздновала с шариками и короной на голове.

Радостной новостью звезда сериала "Крепостная" поделилась с поклонниками в инстаграм-профиле. В воскресенье утром, 29 ноября, Наталья Денисенко сдала тест на коронавирус, а уже после полуночи получила отрицательный результат со словами "не обнаружено".

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Борьба актрисы с COVID-19 длилась более трех недель, а симптомы были адскими: бессилие, потеря обоняния, двусторонняя пневмония. Однако за несколько дней до сдачи последнего ПЦР-теста она стала чувствовать определенные запахи, легче дышать и вообще чувствовала себя значительно лучше. Несмотря на выздоровление от коронавируса, Наталья Денисенко продолжает лечение и сдает анализы, ведь до сих пор ощущает слабость и волнообразные головные боли.

"Не обнаружено" – были мои самые желанные слова. Как я счастлива! Я даже расплакалась от радости, меня бросило в такой мандраж,

– поделилась эмоциями Наталья Денисенко.

По случаю получения отрицательного ПЦР-теста она сфотографировалась с шариками и короной на голове просто в постели. Перед камерой актриса предстала в домашней одежде и без косметики, но очень счастливой.



Наталья Денисенко оправилась от коронавируса / Фото Instagram / @natalka_denisenko

Напомним, что на коронавирус болели и близкие звезды – муж актер Андрей Фединчик и 62-летняя мама. В них COVID-19 вызвал серьезные осложнения, поэтому Денисенко ежедневно самостоятельно делает уколы родным: любимому для разжижения крови, а маме для сердца.

Больше деталей о ходе коронавируса у Натальи Денисенко читайте здесь.