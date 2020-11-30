Украинская певица Злата Огневич переболела коронавирусом. Артистка рассказала, как узнала о болезни, описала свои симптомы и лечение. Она поделилась, что перенесла легкую форму COVID-19. Это не страшно, главное вовремя начать борьбу с вирусом.

Злата Огневич рассказала о заболевании на личной странице в инстаграме. Она опубликовала сообщение, в котором подробно рассказала о ходе инфекции, а также призвала поклонников беречь себя.

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Злата Огневич о симтомах COVID-19

Артистка рассказала, что почувствовала себя не хорошо поздно вечером. Всю ночь ее шею сжимало невидимое кольцо и в горле было сильное раздражение. Она периодически принимала таблетки от ангины, обычно, они помогали. Утром были все признаки ОРВИ, поэтому решила принять обычные лекарства.

Когда шла в супермаркет, надела маску. Исполнительница считает, что когда человек заболел любой простудой, то обязательно нужно носить средства защиты, чтобы не заражать других.

Вечером горло внезапно перестало болеть. Злата рассказала, что такое было впервые в жизни. Тогда она решила позвонить папе, поскольку он врач.

Лечение Златы Огневич

После разговора с отцом девушка отправилась в аптеку. Там купила "Дексаметазон" и "Фраксипарин". Это были лекарства для облегчения и снятия симптомов. Также в тройной дозе принимала витамины C и D и пила очень много теплой воды.

В течение восьми дней Злата самостоятельно внутримышечно и подкожно вводила эти два препарата. Она признается, что панически боится уколов и перед первым 30 минут уговаривала сама себя.

Температура 38.2 была один день. Пришлось 3 дня пить антибиотики, поскольку начался инфекционный кашель. Однако звезда отмечает, что антибиотики бессильны против вирусов и она не понимает, для чего они отравляют организм, назначая эти препараты "на всякий случай".

На 5-ый день болезни исчезли вкус и обоняние. Вся еда была похожа на влажную бумагу. Также в течение недели очень тошнило. Через неделю нюх вернулся частично. Знаменитость поделилась, что тогда все цитрусовые пахли рыбой. А через месяц все вернулось на свои места.

В общем, это совсем не страшно. Я говорю о легкой форме, которой болеют 80% инфицированных. Главное – вовремя начать лечение и позитивно мыслить! Берегите себя и близких,

– написала в публикации певица.

Отметим, по состоянию на утро 30 ноября в Украине подтвердили коронавирус у 732 625 человек. Из них 9 946 узнали о болезни в течение последних суток. COVID-19 унес жизни в 12 327 человек. 345 149 больным удалось выздороветь. Если вы почувствовали первые симптомы коронавирусной инфекции – обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением.