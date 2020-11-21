30-летняя украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко вместе с мужем Андреем Фединчиком заразились коронавирусом. Звездная семья уже вторую неделю борется с тяжелой формой COVID-19. О симптомах болезни читайте на LifeStyle 24.

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко на личной странице в Инстаграме поделилась неутешительными новостями. Знаменитость призналась, что ее семью не обошел коронавирус. Положительный ПЦР-тест она, муж актер Андрей Фединчик и мама звезды "Крепостной" получили еще две недели назад. Однако за это время симптомы болезни не отступили, поэтому лечение семьи продолжается.

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Адские симптомы коронавируса в семье Натальи Денисенко

Актриса предполагает, что заразиться COVID-19 могла от родственников в Чернигове, откуда более двух недель назад забирала маленького сына Андрея. По возвращении в Киев вместе с мамой и мужем она сдала ПЦР-тест, который показал положительный результат.

Сначала болезнь протекала как легкая простуда, но впоследствии звездная семья почувствовала тяжелые симптомы коронавируса. К безумной слабости добавилась двусторонняя пневмония, с которой сложнее всего борется 62-летняя мама актрисы.

Сказать, что мы в адском состоянии, это ничего не сказать. На четвертый день у всех нас диагностировали двустороннюю пневмонию. Бывают дни, когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это ощущение бессилия,

– рассказала Наталья Денисенко.

К счастью, звездная семья не успела заразить никого, с кем контактировал в столице после возвращения из Чернигова. В 3-летнего сына супругов Андрея тоже нет симптомов COVID-19.

"Единственный "живой" из нас – это наш маленький Андрюша, все это время он, как маленькая обезьянка под замком, бегает и прыгает по квартире, у него нет никаких симптомов и осложнений уже 10 дней", – отметила Наталья Денисенко.

Актриса рассказала, что они с мамой и мужем добросовестно продолжают лечение. Супруги стремится как можно быстрее вернуться на съемочную площадку, ведь из-за болезни работа над проектом остановилась. Семья надеется на скорейшее выздоровление, однако пока никаких утешительных прогнозов врачи не дают.