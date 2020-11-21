Больше недели назад гимнастка и победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова заболела коронавирусом. Звезда перенесла болезнь без осложнений и быстро выздоровела. Поборов COVID-19, девушка сразу вернулась к привычной светской жизни и осуществила выход в ресторан.

Коронавирус одинаково опасен для всех и поражает все больше звезд украинского шоу-бизнеса. Не обошел коварный COVID-19 и блогера и победительницу 10 сезона романтического шоу "Холостяк" Дашу Ульянову. Она почувствовала первые симптомы более недели назад, а в пятницу, 20 ноября, объявила в инстаграм-профиле, что уже выздоровела от коронавируса. После длительного режима самоизоляции девушка не стала засиживаться дома и появилась на публике.

Важно Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова заболела коронавирусом и рассказала о симптомах

Даша Ульянова выздоровела от коронавируса

Более 300-тысячной аудитории гимнастка рассказала, что в течение нескольких последних дней чувствовала себя хорошо и заметила, что симптомы COVID-19 отступили. Поэтому девушка сразу же сдала ПЦР-тест, который показал отрицательный результат и подтвердил ее выздоровление.

Я здорова. Уже несколько дней чувствую себя хорошо. Сдала тест и очень надеялась на подтверждение моего выздоровления. И вуаля – сегодня я получила отрицательный тест,

– поделилась Даша Ульянова.

Она поблагодарила поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всего лечения и пребывания дома. Блогерша в очередной раз констатировала, что перенесла коронавирус в легкой форме и посоветовала подписчикам беречь себя.

Модный выход Даши Ульяновой

Даша Ульянова, которая любит ужинать в роскошных заведениях столицы, сразу же после выздоровления устроила модный выход. Для появления она выбрала очень высокие кожаные ботфорты черного цвета, обольстительные кожаные минишорты и водолазку, которая красиво подчеркивала фигуру. Блогер сделала прическу с легкими локонами и нежным макияжем, а довершила образ ярко-красным клатчем на массивной цепочке.

Похоже, первый вечер после выздоровления от COVID-19 девушка провела вместе с бойфрендом, которого все еще скрывает от камер и публики. Такой вывод можно сделать из того, что Даша Ульянова получила в подарок мягкую игрушку – большого белого медведя с бантом.

Как Даша Ульянова перенесла коронавирус

Недуг протекалал у блогера в легкой форме. В первые дни она чувствовала невероятную слабость, боль в горле и имела высокую температуру и ломоту в теле. Со временем девушка потеряла обоняние и вкус. Несмотря на эти симптомы коронавируса она готовила и активно занималась продвижением своего блога.