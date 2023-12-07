От чего лучше отказаться в високосный год: интересные приметы и запреты
7 декабря 2023, 14:12Читати новину українською
2024 год будет высокосным. То есть в этом году будет 366, а не 365 дней в календаре. К последнему месяцу зимы прибавляется еще одна дата – 29 февраля.
Такая особенность появляется каждые четыре года. Когда-то ее ввел Юрий Цезарь. Интересно, что високосный год известен своими запретами. На самом деле, их существует немало. Есть люди, которые верят в народные поверья, поэтому откладывают много дел на лучший период, отмечает 24 Канал.
Ответ – вот здесь Почему нельзя справлять свадьбу в 2024 году
Запреты високосного года
- Запрещается ходить колядовать, потому что притянете в дом нечистую силу.
- Не рассказывайте никому, даже самым близким людям, о своих планах. В противном случае, отпугнете успех и везение.
- Беременным не советуют стричься. Можно навлечь на ребенка проблемы со здоровьем.
- Если в високосный год у малыша вылез первый зуб, то не приглашайте гостей в дом. Иначе, остальные зубы у ребенка будут плохими.
- Нельзя продавать домашних животных, потому что в семью придет бедность.
- Лучше не менять работу, ведь новые обязанности принесут беспокойство.
- Не стоит переезжать в другую квартиру. Вы не получите желаемой радости.
- Существует мнение, что если в високосный год сделать баню в доме, то навлечете болезни.
Несмотря на то, что високосный год считается проблемным, говорят, что 2024 должен принести счастье, успех и богатство в жизни людей. Ведь его животное-покровитель, Зеленый Деревянный Дракон является символом мудрости и щедрости в китайской культуре.