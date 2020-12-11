Дочь немецкой топ-модели Хайди Клум впервые снялась для обложки глянца Vogue. Вместе со своей звездной мамой Лени покорила сеть увлекательными фотографиями.

16-летняя Лени, дочь популярной немецкой модели Хайди Клум, снялась в фотосессии для январского выпуска немецкого издания Vogue. Совместная фотосъемка, на которой модель поделилась на своей инстаграм-странице, покорила сеть волшебными фотографиями. Стоит отметить, что это дебют Лени как модели.

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Лени Клум на обложке Vogue

Звездная мама и дочь позировали в ярких парных костюмах от Versace. Хайди Клум была в широких синих штанах, красной кофточке и классическом розовом жакете. Зато Лени предстала перед объективом в розовых штанах, зеленой кофточке и синем жакете. Модели позировали босиком, а Хайди на фото нежно целовала дочь в щеку.

Они распустили белокурые волосы и уложили их прямыми волнами. А на лице сделали легкий макияж. Лени подчеркнула губы нюдовим блеском.

Дочь супермодели рассказала, что ей с 12 лет поступали предложения принять участие в фотосессии. Но Хайди Клум не позволяла девушке сниматься. Лени призналась, что сейчас поняла, что это было бы слишком ранним опытом для нее.

Так взволнована моей первой обложкой! На съемочной площадке было очень весело! Я и мечтать не могла о лучшем старте! Спасибо, что была со мной, мама,

– написала Лени под фото.

А Хайди Клум посвятила трогательное сообщение дочери, выразив гордость за свою дочь и поддержав ее в будущем. "Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Я знаю, что, независимо от того, какой путь ты выберешь, он будет твоим собственным. Ты всегда точно знаешь, чего ты хочешь, а чего нет. Ты не мини-версия меня. И я рада, что теперь можешь показать себя", – написала Хайди Клум.