15-летняя дочь Оли Поляковой Мария на днях побывала на показе. Правда, подиум для него был непривычен – девушка дефилировала в воде.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой мечтает об успешной карьере модели. Она уже побывала на нескольких модных показах. На этот раз Мария поделилась фото с очередного дефиле на странице в Инстаграме.

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Дефилировать на этот раз пришлось в непривычных условиях: вместо подиума была вода. На фотографии Мария изображена в голубой футболке с принтом и белых шортах. Длинные волосы девушка заплела в косу, добавляя в нее цветки. Она была без макияжа, поэтому продемонстрировала естественную красоту.

Это был незабываемый показ. Сказать, что было холодно – ничего не сказать,

– подписала фото Мария.

Мария Полякова дефилирует в воде / Instagram / @mashapolyakova

Самой первой фото прокомментировала мама девушки. Оля написала, что ее доченька прекрасна. Вслед за ней мыслями поделились и поклонники, которых, к слову, у Марии более 100 тысяч. "Ну точно модель", "Ангел", "Какая красивая девочка, просто модель", "Красавица. Желаю, как и своей дочери, только большого успеха и ярких моментов", – комментируют сообщение подписчики.