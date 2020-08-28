15-річна донька Олі Полякової Марія днями побувала на показі. Щоправда, подіум для нього був незвичний – дівчина дефілювала у воді.

Старша донька української співачки Олі Полякової мріє про успішну кар'єру моделі. Вона вже побувала на кількох модних показах. Цього разу Марія поділилась фото з чергового дефіле на сторінці в інстаграмі.

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Дефілювати цього разу довелося в незвичних умовах: замість подіуму була вода. На світлині Марія зображена в блакитній футболці з принтом та білих шортах. Довге волосся дівчина заплела в косу, додаючи в неї квітки. Вона була без макіяжу, тож продемонструвала природню красу.

Це був незабутній показ. Сказати, що було холодно – нічого не сказати,

– підписала фото Марія.



Марія Полякова дефілює у воді / Instagram / @mashapolyakova

Найпершою фото прокоментувала мама дівчини. Оля написала, що її донечка прекрасна. Слідом за нею думками поділились й шанувальники, яких, до слова, в Марії більше 100 тисяч. "Ну точно модель", "Ангел", "Яка красива дівчинка, просто модель", "Красуня. Бажаю, як і своїй дочці, тільки великого успіху й яскравих моментів", – коментують допис підписники.