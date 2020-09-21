Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розбурхала уяву шанувальників пікантним відео. Вона показала підготовку до прямого ефіру проєкту "Танці з зірками". Знаменитість постала перед камерою у розстебнутій сорочці та засвітила оголені груди.

Зірка поділилася спекотним роликом на особистій сторінці в інстаграмі. Цього разу вона не лише похизувалася бездоганним аутфітом, а й продемонструвала свою сексуальність.

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Маша постала перед камерою в гримерці. Вона була одягнена в білі штани і темно-синю блузку. Стильне вбрання зірка поєднала з чорним взуттям, що було прикрашене білими перлинами. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі в неї не було косметики. Проте найбільше увагу привернуло відверте декольте Єфросиніної. Вона розстебнула сорочку, під якою не було нижньої білизни, та засвітила оголені груди.

Сексуальності додала ще еротична мелодія, яка лунала у ролику. Після того, як Єфросиніна похизувалася принадами, вона закрила рукою камеру, а, відкривши, вже позувала у розкішній вечірній сукні, з красивим макіяжем і зачіскою на балконі знімального павільйону "Танців з зірками".

Таке перевтілення неабияк привернуло увагу понад мільйонної аудиторії підписників телеведучої, адже всього за декілька годин відео переглянули понад 137 тисяч разів.