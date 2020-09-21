Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина взбудоражила воображение поклонников пикантным видео. Она показала подготовку к прямому эфиру проекта "Танцы со звездами". Знаменитость предстала перед камерой в расстегнутой рубашке и засветила обнаженную грудь.

Звезда поделилась жарким роликом на личной странице в Инстаграме. На этот раз она не только похвасталась безупречным аутфитом, но и продемонстрировала свою сексуальность.

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Маша предстала перед камерой в гримерке. Она была одета в белые брюки и темно-синюю блузку. Стильный наряд звезда объединила с черной обувью, которая была украшена белыми жемчужинами. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице у нее не было косметики. Однако больше всего внимание привлекло откровенное декольте Ефросининой. Она расстегнула рубашку, под которой не было нижнего белья, и засветила обнаженную грудь.

Сексуальности добавила еще эротическая мелодия, звучащая в ролике. После того, как Ефросинина похвасталась прелестями, она закрыла рукой камеру, а открыв, уже позировала в роскошном вечернем платье, с красивым макияжем и прической на балконе съемочного павильона "Танцев со звездами".

Такое перевоплощение привлекло внимание миллионной аудитории подписчиков телеведущей, и всего за несколько часов видео просмотрели более 137 тысяч раз.