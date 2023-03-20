Від якісного догляду за розсадою в теплиці залежить її подальший розвиток та врожайність. Як забезпечити саджанцям комфортні умови для росту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Загальні правила для комфортних умов росту саджанців

Підготуйте ґрунт

Перед посадкою розсади в теплицю впевніться, що ґрунт добре підготовлений. Він повинен бути розпушеним, з достатньою кількістю поживних речовин.

Незалежно від того, наскільки хорошим може бути насіння, ніхто не гарантує проростання, тому, якщо розсада в теплиці, а, зокрема, в лотках, то помістіть у кожен по кілька насінин. В котромусь із них – точно проросте!

Рослина потребує поливу

Розсада в теплиці потребує регулярного зволоження, тому варто не забувати про полив. Воду слід поливати на коріння, при цьому уникати замочування листя.

Не забудьте про добрива

Часто настає момент, коли запас живлення в субстраті вичерпається. Тому тут варто подбати про підживку для розсади. Якщо ваші сіянці потребують азоту, фосфору або калію – внесіть у ґрунт саме цей елемент.

Доглядайте за рослинами / MorningChores

Подумайте про правильне світло

Для комфортних умов для росту рослин є потреба у правильному освітленні. Можна сказати, що світло є найважливішою вимогою рослин.

Уникайте умов для поширення плісняви на рослинах

Якщо ви помітили, що ваші сіянці вмирають незадовго після того, як вони почали рости, то це, ймовірно, через хворобу. З пліснявою часто стикають ті господарі, які вирощують розсаду в закритому приміщенні. Як тільки пліснява доходить до ґрунту, рослина в’яне. Щоб уникнути цього процесу, уникайте поливу, поки верхній шар ґрунту повністю не висохне, і поливайте лише нижній.

Загалом, ви маєте розуміти, що ідеального правила правильного розміщення розсади в теплиці не існує. Адже все залежить від культури насіння, термінів вирощування, розміру коріння та типу теплиць. Але захищені від вітру, дощу та холоду теплиці – ідеальне рішення для вирощування власної розсади!

Розсада / Bootstrap Farmer