От качественного ухода за рассадой в теплице зависит дальнейшее развитие и урожайность. Как обеспечить саженцам комфортные условия для роста – читайте в материале 24 Канала.

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Общие правила для комфортных условий роста саженцев

Подготовьте почву

Перед посадкой рассады в теплицу убедитесь, что почва хорошо подготовлена. Он должен быть разрыхленным, с достаточным количеством питательных веществ.

Независимо от того, насколько хорошими могут быть семена, никто не гарантирует прорастания, поэтому если рассада в теплице, а, в частности, в лотках, то поместите в каждый по несколько семян. В одном из них – точно прорастет!

Растение нуждается в поливе

Рассада в теплице нуждается в регулярном увлажнении, поэтому следует не забывать о поливе. Воду следует поливать на корни, при этом избегать замачивания листьев.

Не забудьте об удобрениях

Часто наступает момент, когда запас питания в субстрате иссякнет. Поэтому здесь стоит позаботиться о подкормке для рассады. Если ваши сеянцы нуждаются в азоте, фосфоре или калии – внесите в почву именно этот элемент.

Уход за растениями / MorningChores

Подумайте о правильном свете

Для комфортных условий для роста растений потребность в правильном освещении. Можно сказать, что свет является самым важным требованием растений.

Избегайте условий для распространения плесени на растениях

Если вы заметили, что ваши сеянцы умирают незадолго после того, как они начали расти, то это, вероятно, по болезни. С плесенью часто сталкиваются те хозяева, которые выращивают рассаду в закрытом помещении. Как только плесень доходит до почвы, растение увядает. Чтобы избежать этого процесса, избегайте полива, пока верхний слой почвы полностью не высохнет, и поливайте только нижний.

В общем, вы должны понимать, что идеального правила правильного размещения рассады в теплице не существует. Ведь все зависит от культуры семян, сроков выращивания, размера корней и типа теплиц. Но защищенные от ветра, дождя и холода теплицы – идеальное решение для выращивания собственной рассады!

Рассада / Bootstrap Farmer