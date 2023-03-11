Вирощуємо перець правильно: дієві поради для розсади
Перець містить у своєму складі велику кількість вітамінів та мінералів. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб його виростити в домашніх умовах, Однак це може зробити кожний городник. Варто розпочати з посіву розсади. Як це правильно зробити – читайте далі в матеріалі.
Посів розсади перцю варто розпочинати у березні. Зазвичай рослині потрібно 65 – 75 днів для того, щоб вирости для висадки у відкритий ґрунт, пише 24 Канал.
До теми Щоб був гарний врожай: коли і як правильно сіяти розсаду помідорів
У які дні потрібно сіяти перець для розсади
У місячному календарі є найбільш сприятливі дні для посіву, і дні коли не варто займатися цією справою. Розсаду перцю найкраще сіяти: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.Важливо! Звертайте увагу на сорт перцю перед тим, як сіяти розсаду. Оскільки є ранньостиглі та пізньостиглі сорти, які дозрівають в різний термін.
Крім того, не сприятливі дні для посіву рослин це: 4, 5 та 7 березня, період з 18 до 23 березня та 31 березня.
Коли потрібно сіяти перець на розсаду / Фото Canva
Корисні поради, як посіяти розсаду перцю, щоб мати гарний врожай
- Насамперед потрібно підготувати ґрунт. Він повинен бути родючим, легким та пухким. Щоб покращити його якість, необхідно додати компост або органічні добрива. Також можна купити готову ґрунтосуміш в магазині.
- Насіння для посіву обирайте в якісних виробників. Якщо ви маєте власне насіння, тоді його потрібно обов'язково знезаразити. Існують різні способи, як це зробити. Наприклад, можна насіння замочити у розчині перекису водню або марганцівки та води.
Поради, як правильно сіяти розсаду перцю / Фото Canva
- Найкраще садити насіння у стакани з біорозкладного матеріалу або горщики. Посуд потрібно знезаразити.
- У горщик чи стакан покладіть приблизно 2 – 3 насінини в одну ямку на глибину 1 – 2 сантиметри.
- Після цього помістіть розсаду в тепле місце. Температура повітря має бути 25 – 29 градусів за Цельсієм. Тільки тоді перець зможе швидко прорости.
- Забезпечте достатню вологість. Поливайте розсаду перцю регулярно, але не заливайте, щоб уникнути гнилі.
- Переносити розсаду у відкритий ґрунт можна тоді, коли рослина досягла висоти 10 – 15 сантиметрів і має два або три листки на стеблі. Крім того, для цього мають бути сприятливі погодні умови. Зазвичай розсаду перцю садять всередині або вкінці травня.