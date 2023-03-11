Вирощуємо перець правильно: дієві поради для розсади

Перець містить у своєму складі велику кількість вітамінів та мінералів. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб його виростити в домашніх умовах, Однак це може зробити кожний городник. Варто розпочати з посіву розсади. Як це правильно зробити – читайте далі в матеріалі.

Посів розсади перцю варто розпочинати у березні. Зазвичай рослині потрібно 65 – 75 днів для того, щоб вирости для висадки у відкритий ґрунт, пише 24 Канал.

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У які дні потрібно сіяти перець для розсади

У місячному календарі є найбільш сприятливі дні для посіву, і дні коли не варто займатися цією справою. Розсаду перцю найкраще сіяти: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.

Звертайте увагу на сорт перцю перед тим, як сіяти розсаду. Оскільки є ранньостиглі та пізньостиглі сорти, які дозрівають в різний термін.

Крім того, не сприятливі дні для посіву рослин це: 4, 5 та 7 березня, період з 18 до 23 березня та 31 березня.



Коли потрібно сіяти перець на розсаду / Фото Canva

Корисні поради, як посіяти розсаду перцю, щоб мати гарний врожай

Насамперед потрібно підготувати ґрунт. Він повинен бути родючим, легким та пухким. Щоб покращити його якість, необхідно додати компост або органічні добрива. Також можна купити готову ґрунтосуміш в магазині.

Насіння для посіву обирайте в якісних виробників. Якщо ви маєте власне насіння, тоді його потрібно обов'язково знезаразити. Існують різні способи, як це зробити. Наприклад, можна насіння замочити у розчині перекису водню або марганцівки та води.



Поради, як правильно сіяти розсаду перцю / Фото Canva