Посев рассады перца следует начинать в марте. Обычно растению нужно 65 – 75 дней для того, чтобы вырасти для высадки в открытый грунт, пишет 24 Канал.
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В какие дни нужно сеять перец для рассады
В лунном календаре есть наиболее благоприятные дни для посева, и дни, когда не стоит заниматься этим делом. Рассаду перца лучше сеять: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.
Кроме того, неблагоприятные дни для посева растений это: 4, 5 и 7 марта, период с 18 по 23 марта и 31 марта.
Когда нужно сеять перец на рассаду / Фото Canva
Полезные советы, как посеять рассаду перца, чтобы иметь хороший урожай
- В первую очередь нужно подготовить почву. Она должна быть плодородной, легкой и рыхлой. Чтобы улучшить ее качество, необходимо добавить компост или органические удобрения. Также можно купить готовую почвосмесь в магазине.
- Семена для посева выбирайте у качественных производителей. Если у вас есть собственные семена, тогда их нужно обязательно обеззаразить. Существуют разные способы, как это сделать. Например, можно замочить семена в растворе перекиси водорода или марганцовки и воды.
Советы, как правильно сеять рассаду перца / Фото Canva
- Лучше сажать семена в стаканы из биоразлагаемого материала или горшки. Посуду нужно обеззаразить.
- В горшок или стакан положите примерно 2 – 3 семечка в одну ямку на глубину 1 – 2 сантиметра.
- После этого поместите рассаду в теплое место. Температура воздуха должна быть 25 – 29 градусов по Цельсию. Только тогда перец сможет быстро прорасти.
- Обеспечьте достаточную влажность. Поливайте рассаду перца регулярно, но не заливайте во избежание гнили.
- Переносить рассаду в открытый грунт можно тогда, когда растение достигло высоты 10 – 15 сантиметров и имеет два или три листа на стебле. Кроме того, для этого должны быть благоприятны погодные условия. Обычно рассаду перца сажают внутри или в конце мая.