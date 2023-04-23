Капуста жовтіє майже в кожного городника, тому це звичне явище. Втім, це свідчить, що вона має якусь хворобу або заражена шкідниками. Також жовтизна на капусті може означати, що її бракує певних корисних речовин. Що робити в такій ситуації – підкаже 24 Канал.

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Що роботи з пожовтілим листям капусти

Підживлення мінеральними добривами. Через брак калію у рослин може з'явитися жовте листя по контуру і на верхівках. У такому разі кущі капусти виглядатимуть дуже втомленими. Для покращення ситуації можна внести сірчанокислий калій – 15 грамів на кожний метр грядки. Капусту треба рясно поливати.

Ті, хто не люблять мінеральні добрива можуть застосувати сажу чи рослинну золу. Для цього потрібно притрусити нею поверхню землі під кожним насадженням. Буде достатньо однієї склянки золи на кожен метр посадок. Після того грядки треба добре полити.



Чому листя на розсаді капусти жовтіє / Фото Рoradum

Поливання й мульчування. Якщо людина поливає насадження тільки у вихідні, тоді жовте листя може означати нестачу, або надлишок вологи в землі. Для капусти має бути оптимальна середня кількість поливу: як нестача води, так і її застій буде спричиняти гниття коріння.

Для розв'язання цієї проблеми треба поливати плантацію, коли дуже сухо – двічі на тиждень, у пропорції відро теплої води на кожних 2-3 саджанці. Потім ґрунт варто розпушити й мульчувати шаром соломи. Це допоможе втримати вологу в землі.

Профілактичні заходи. Вибіркове пожовтіння листя може означати появу фузаріозу – захворювання, яке викликає грибок. Спочатку прожилки листя починають підсихати та темніти, а згодом тканини рослини починають руйнуватися.

Ще одне поширене грибкове захворювання капусти – кила. Через нього утворюються дивні нарости на коренях. Вилікувати таку капусту майже нереально, тож найчастіше городники просто спалюють хворі насадження. Можна спробувати обламати нарости й вчасно поливати капусту, але це рідко рятує ситуацію.

Чому листя може жовтіти