Капуста желтеет почти у каждого огородника, поэтому это обычное явление. Впрочем, это свидетельствует, что она имеет какую-нибудь болезнь или заражена вредителями. Также желтизна на капусте может означать, что ее не хватает полезных веществ. Что делать в такой ситуации – подскажет 24 Канал.

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Что работы с пожелтевшими листьями капусты

Подкормка минеральными удобрениями. Из-за нехватки калия у растений могут появиться желтые листья по контуру и на верхушках. В таком случае кусты капусты будут выглядеть очень уставшими. Для улучшения ситуации можно внести сернокислый калий – 15 грамм на каждый метр грядки. Капусту нужно обильно поливать.

Не любящие минеральные удобрения могут применить сажу или растительную золу. Для этого нужно посыпать ею поверхность земли под каждой насаждением. Достаточно одного стакана золы на каждый метр посадок. После этого грядки нужно хорошо полить.



Почему листья на рассаде капусты желтеют / Фото Рoradum

Поливка и мульчирование. Если человек поливает насаждение только в выходные, тогда желтые листья могут означать недостаток или избыток влаги в земле. Для капусты должно быть оптимальное среднее количество полива: как недостаток воды, так и ее застой будет вызывать гниение корней.

Для решения этой проблемы нужно поливать плантацию, когда очень сухо – дважды в неделю, в пропорции ведро теплой воды на каждые 2-3 саженца. Затем почву следует разрыхлить и мульчировать слоем соломы. Это поможет удержать воду в земле.

Профилактические мероприятия. Выборочное пожелтение листьев может означать появление фузариоза – заболевание, вызывающее грибок. Сначала прожилки листьев начинают подсыхать и темнеть, а затем ткани растения начинают разрушаться.

Еще одно распространенное грибковое заболевание капусты – грыжа. Через него образуются странные наросты на корнях. Вылечить такую капусту почти нереально, поэтому чаще всего огородники просто сжигают больные насаждения. Можно попробовать обломать наросты и поливать капусту, но это редко спасает ситуацию.

Почему листья могут желтеть