Як правильно сіяти капусту для розсади: поради, яких ви могли не знати

Навесні городники розпочинають активно займатися вирощуванням розсади. Особливо популярною рослиною, яку часто висівають самостійно в Україні є капуста. Тому варто знати основні секрети, як правильно сіяти розсаду капусти, щоб отримати гарний урожай.

Капуста містить багато вітамінів та мінералів, які потрібні для здоров'я людини. Виростити рослину в домашніх умовах не складно, однак потрібно докласти чимало зусиль, пише 24 Канал.

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В які дні найкраще сіяти капусту для розсади

Сіяти розсаду капусти можна ще вкінці лютого. Однак це варто зробити й в березні. Найбільш сприятливими днями будуть:

9 – 12 березня;

24 – 27 березня.

Крім того, не можна займатися посівом рослин в такі дні місяця:

4, 5 та 7 березня;

18 – 23 березня;

31 березня.

Зазвичай ранній капусті потрібно 34 – 40 днів, щоб вирости для пересадки у відкритий ґрунт.



Коли можна сіяти розсаду капусту в березні / Фото Сanva

Як правильно сіяти капусту для розсади

Насамперед виберіть сорт капусти, який вам подобається. Оскільки існують ранні, середньостиглі та пізньостиглі сорти.

Тоді підготуйте ґрунт для розсади. Можна купити готовий субстрат в магазині або приготувати самостійно. Перед посадкою землю необхідно обробити розчином з марганцівки або полити гарячою водою, щоб знезаразити.

Оберіть правильні контейнери для посіву. Для цього можна використовувати стакани, спеціальні касети, ящики чи горщики. Якщо ви вирішили сіяти розсаду в ящиках, тоді згодом її потрібно буде пікірувати.

Підготуйте насіння. Якщо ви купили насіння в крамниці, тоді воно може бути цілком готовим до посіву. Тому детально прочитайте інструкцію. В іншому разі на насінні потрібно знищити хвороботворні мікроорганізми.

Для того, щоб знезаразити насіння, покладіть його на марлю та помістіть в гарячу воду на 15 хвилин, після цього – на 2 хвилини у холодну. Тоді його залишіть при кімнатній температурі на день, а на ніч покладіть в холодильник. Після того як насіння просохне, його можна садити.

Під час посіву вкладіть насіння в землю в глибину на 0,5 – 1 см і залийте водою. Також розсаду можна зверху накрити агроплівкою. В такому разі капуста швидше зійде.

Підтримуйте оптимальні умови для росту розсади. Розмістіть контейнери з насінням в теплому та освітленому місці, щоб капуста швидко росла. Слідкуйте за вологою та часто підливайте розсаду.

Капусту можна пересаджувати у відкритий ґрунт, коли на рослині з'явиться 4 – 5 листків, а погода буде сприятливою для цього.

. Субстрат має бути легкий, пухкий та з великим вмістом торфу. Крім того, до ґрунту має входити дернова земля та пісок.



Поради, як правильно сіяти розсаду капусти / Фото Сanva