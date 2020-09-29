31-річна акторка Ксенія Мішина стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", яке стартує вже у жовтні. Саме зараз до неї прикута неабияка увага, тож знаменитість радо ділиться з прихильниками власними думками та розповіддю, ким вона є насправді.

Відповідним дописом Ксенія поділилася на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Раніше зірка зазначала, що одного разу, коли їй було важко, вона зустріла дуже розумну та глибоку людину. Між ними одразу пробігла іскра довіри, адже, за словами Ксенії, така всесвітня мудрість завжди відчувається на відстані.

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Після розповіді про її проблему, ця людина запитала її: "Хто ти?" .За словами Мішиної, вона відповідала декілька разів, а потім впіймала неймовірний інсайт про себе і своє сприйняття.

"Ні секунди не сумніваючись я сказала: я – актриса. Ну зрозуміло і очевидно. Потім подумала і здивовано додала: я – людина. Ой ні, я – мама! Я – дочка! Я – подруга. Я довго перераховувала відповіді, кожен раз дивуючись з того, скільки ролей в мені, але коли дійшла до однієї з останніх, я відчула приємне тепло, натхнення і сказала я – Жінка. Я не знаю, як це бути чоловіком, але я знаю і переконалася в цьому за останній час, як це круто, бути жінкою", – зазначила акторка.

За словами Мішиної, помах вій, легкий дотик, тон голосу, витончений одяг – це наша сила. Це наша стихія – бути чарівною, легкою, дивною і загадковою. Раніше вона зовсім не розуміла, коли писали, що жінка і є – достаток, думала, що це езотеричні штучки, потім зрозуміла, що це.

"Це не знання, це стан. Стан спокою, довіри, впевненості в найскладнішій ситуації. Цей дозвіл собі насолоджуватися і хотіти більшого. Красиво одягатися, наносити макіяж, якщо хочеться і ні, якщо не хочеться. Я оточую себе тим, що допомагає підживлювати це почуття, я даю своїй жіночності місце! Я слухаю себе, люблю і тішу себе – жінку. У мене вдома завжди окреме місце для цієї частини мене, де все так, як я люблю, де дивлячись на себе в дзеркало я завжди бачу себе справжню, людину, чиє призначення – жінка", – заявила акторка.

Що відомо про шоу "Холостячка"

"Холостячка" – це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros.

Відомо, що організація побачень, продумування зустрічей покладається на чоловіків. Саме вони будуть запрошувати Ксенію на побачення, часом навіть анонімно. 15 учасників будуть боротися за серце головної героїні та виборюватимуть її увагу.

Ксенія Мішина зізналася, що наважилася будувати свої стосунки під прицілом камер, адже вірить, що кохання можна знайти й на реаліті-шоу.