31-летняя актриса Ксения Мишина стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", которое стартует уже в октябре. Именно сейчас к ней приковано много внимания, поэтому знаменитость с удовольствием делится с поклонниками своими мыслями и рассказом, кем она является на самом деле.

Соответствующим сообщением Ксения поделилась на своей личной странице в инстаграме. Ранее звезда отмечала, что однажды, когда ей было тяжело, она встретила очень умного и глубокого человека. Между ними сразу пробежала искра доверия, ведь, по словам Ксении, такая всемирная мудрость всегда чувствуется на расстоянии.

К теме Как Анджелина Джоли: Ксения Мишина покорила безупречным образом – фото

После рассказа о ее проблеме, этот человек спросил ее: "Кто ты?". По словам Мишиной, она отвечала несколько раз, а потом поймала невероятный инсайт о себе и своем восприятии.

"Ни секунды не сомневаясь я сказала: я – актриса. Ну понятно и очевидно. Потом подумала и удивленно добавила: я – человек. Ой нет, я – мама! Я – дочь! Я – подруга. Я долго перечисляла ответы, каждый раз удивляясь с того, сколько ролей во мне, но когда дошло до одной из последних, я почувствовала приятное тепло, вдохновение и сказала: я – Женщина. Я не знаю, как это быть мужчиной, но я знаю и убедилась в этом за последнее время, как это круто, быть женщиной", – отметила актриса.

По словам Мишиной, взмах ресниц, легкое прикосновение, тон голоса, изящная одежда – это наша сила. Это наша стихия – быть неотразимой, легкой, странной и загадочной. Ранее она совершенно не понимала, когда писали, что женщина и есть – достаток, думала, что это эзотерические штучки, потом поняла, что это.

"Это не знание, это состояние. Состояние покоя, доверия, уверенности в сложной ситуации. Это разрешение себе наслаждаться и хотеть большего. Красиво одеваться, наносить макияж, если хочется и нет, если не хочется. Я окружаю себя тем, что помогает подпитывать это чувство, я даю своей женственности место, я слушаю себя, люблю и тешу себя – женщину. У меня дома всегда отдельное место для этой части меня, где все так, как я люблю, где глядя на себя в зеркало я всегда вижу себя настоящую, человека, чье назначение – женщина", – заявила актриса.

Что известно о шоу "Холостячка"

"Холостячка" – это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Известно, что организация свиданий, продумывание встреч возлагается на мужчин. Именно они будут приглашать Ксению на свидание, порой даже анонимно. 15 участников будут бороться за сердце главной героини и бороться за ее внимание.

Ксения Мишина призналась, что решилась строить свои отношения под прицелом камер, ведь верит, что любовь можно найти и на реалити-шоу.