Як зробити волосся густішим та міцнішим вдома: створюємо спрей для волосся власноруч

Чи не кожен прагне до того, щоб його волосся було густішим та не випадало. Допомогти з цим можуть не тільки магазинні продукти, але і один простий домашній рецепт, який розірвав тікток.

Блогерки-модниці, які спеціалізуються на догляді за волоссям, в один голос рекомендують натуральний спрей для волосся, який можна легко приготувати вдома. 24 канал підібрав відео, як створювати такий спрей та як він діє на волосся.

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Неймовірний метод для росту нового волосся завірусився в тіктоці та став мастхевом для дівчат та хлопців з недостатньо щільною лінією волосся.

Для того, щоб створити чудо-спрей, знадобиться лише 3 простих продукти:

Розмарин;

М'ята;

Вода.

Ці компоненти активно діють на шкіру голови та провокують ріст нових волосин. До того ж, спрей чудово пахне та непогано фіксує волосся, роблячи його більш пружним та об'ємним.

Як зробити розмаринову воду

Такий спрей можна зробити дуже легко – треба мати лише каструлю та пульверизатор.

Покладіть у каструлю 4 – 5 гілочок свіжого розмарину та 2 – 3 гілочки м'яти (її можна використовувати за бажанням);

Залийте все тією кількістю води, на скільки розрахований ваш пульверизатор;

Поставте суміш на вогонь та доведіть до кипіння. Кипіти розмаринова вода повинна приблизно 10 – 20 хвилин;

Після цього треба дати суміші настоятися та вистигнути;

Процідіть остиглу розмаринову воду та перелийте її у пульверизатор.

Наносити розмаринову воду треба двічі на день виключно на коріння волосся. Рідину треба втирати масажними рухами.

наносити розмаринову воду на кінчики чи середину волосся не варто – вона не тільки не змінить ситуації, але і може сплутати ваше волосся.