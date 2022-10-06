Блогерки-модницы, специализирующиеся на уходе за волосами, в один голос рекомендуют натуральный спрей для волос, который можно легко приготовить дома. 24 канал подобрал видео, как создавать такой спрей и как он действует на волосы.
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Невероятный метод для роста новых волос завирусился в токтоке и стал мастхевом для девушек и парней с недостаточно плотной линией волос.
Для того чтобы создать чудо-спрей, понадобится всего 3 простых продукта:
- Розмарин;
- Мята;
- Вода.
Эти компоненты активно действуют на кожу головы и провоцируют рост новых волос. К тому же спрей прекрасно пахнет и неплохо фиксирует волосы, делая их более упругими и объемными.
Как сделать розмариновую воду
Такой спрей можно сделать очень легко – нужно иметь только кастрюлю и пульверизатор.
- Положите в кастрюлю 4-5 веточек свежего розмарина и 2-3 веточки мяты (ее можно использовать по желанию);
- Залейте все тем количеством воды, на сколько рассчитан ваш пульверизатор;
- Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Кипеть розмариновая вода должна примерно 10 – 20 минут;
- После этого нужно дать смеси настояться и остыть;
- Процедите остывшую розмариновую воду и перелейте ее в пульверизатор.
Наносить розмариновую воду нужно дважды в день исключительно на корни волос. Жидкость нужно втирать массирующими движениями.