Блогерки-модницы, специализирующиеся на уходе за волосами, в один голос рекомендуют натуральный спрей для волос, который можно легко приготовить дома. 24 канал подобрал видео, как создавать такой спрей и как он действует на волосы.

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Невероятный метод для роста новых волос завирусился в токтоке и стал мастхевом для девушек и парней с недостаточно плотной линией волос.

Для того чтобы создать чудо-спрей, понадобится всего 3 простых продукта:

Розмарин;

Мята;

Вода.

Эти компоненты активно действуют на кожу головы и провоцируют рост новых волос. К тому же спрей прекрасно пахнет и неплохо фиксирует волосы, делая их более упругими и объемными.

Как сделать розмариновую воду

Такой спрей можно сделать очень легко – нужно иметь только кастрюлю и пульверизатор.

Положите в кастрюлю 4-5 веточек свежего розмарина и 2-3 веточки мяты (ее можно использовать по желанию);

Залейте все тем количеством воды, на сколько рассчитан ваш пульверизатор;

Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Кипеть розмариновая вода должна примерно 10 – 20 минут;

После этого нужно дать смеси настояться и остыть;

Процедите остывшую розмариновую воду и перелейте ее в пульверизатор.

Наносить розмариновую воду нужно дважды в день исключительно на корни волос. Жидкость нужно втирать массирующими движениями.

Обратите внимание! Наносить розмариновую воду на кончики или середину волос не стоит – она не только не изменит ситуации, но и может спутать ваши волосы.