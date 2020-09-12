Українська співачка та ведуча Оля Цибульська активно долучає 5-річного сина Нестора до публічного життя. Разом з хлопчиком зірка вийшла на подіум з нагоди презентації нової дитячої колекції Андре Тана.

Як заявляє сам син Цибульської, він "тусувався на сцені ще до народження". З самого дитинства Нестор демонструє цікавість до камер і любов до уваги публіки, а знаменита матуся підтримує його в цьому. Так, в інстаграм-профілі артистка показала нове фото з малюком зі світського заходу, зіркою якого став саме син.

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5-річний Нестор вийшов на подіум разом з мамою. Він дефілював у картатому костюмі, білій сорочці та кросівках нової дитячої колекції українського модельєра Андре Тана.

Хлопчик дебютував на показі рік тому і навіть став обличчям дитячого каталогу. Свій успіх він повторив і цього разу.

Образ Олі Цибульської

Разом з сином співачка дефілювала у розкішному ніжно-рожевому комбінезоні без бретелей з вставкою зі стразами в зоні декольте. Строгий класичний низ вбрання підкреслював стрункі ніжки Олі Цибульської. Оголені плечі вона прикрила смугастим піджаком в тон з паєтками.

Бездоганний образ зірки довершили лаковані туфлі на високих підборах з оздобленими ланцюжками. Look артистки доповнили асиметричні сережки, укладка та вечірній макіяж з акцентом на бордових губах.



Оля Цибульська з сином на подіумі / Фото Instagram / @cybulskaya



Цибульська з сином показі колекції Андре Тана рік тому / Фото Instagram / @cybulskaya