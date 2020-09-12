Украинская певица и ведущая Оля Цибульская активно приобщает 5-летнего сына Нестора к публичной жизни. Вместе с мальчиком звезда вышла на подиум по случаю презентации новой детской коллекции Андре Тана.

Как заявляет сам сын Цыбульской, он "тусовался на сцене еще до рождения". С самого детства Нестор демонстрирует интерес к камерам и любовь ко вниманию публики, а знаменитая мама поддерживает его в этом. Так, в инстаграм-профиле артистка показала новое фото с малышом со светского мероприятия, звездой которого стал именно сын.

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5-летний Нестор вышел на подиум вместе с мамой. Он дефилировал в клетчатом костюме, белой рубашке и кроссовках новой детской коллекции украинского модельера Андре Тана.

Мальчик дебютировал на показе год назад и даже стал лицом детского каталога. Свой успех он повторил и в этот раз.

Образ Оли Цыбульской

Вместе с сыном певица дефилировала в роскошном нежно-розовом комбинезоне без бретелей и вставкой со стразами в зоне декольте. Строгий классический низ наряда подчеркивал стройные ножки Оли Цыбульской. Обнаженные плечи она прикрыла полосатым пиджаком в тон с пайетками.

Безупречный образ звезды завершили лакированные туфли на высоком каблуке, украшенные цепочками. Look артистки дополнили асимметричные серьги, укладка и вечерний макияж с акцентом на бордовых губах.



Оля Цибульская с сыном на подиуме / Фото Instagram / @cybulskaya



Цибульская с сыном на показе коллекции Андре Тана год назад / Фото Instagram / @cybulskaya