Голлівудська актриса Кейт Бланшетт, без сумніву, стала головною зіркою 77-го Венеційського кінофестивалю. Знаменитість очолила експертне журі, тому щодня постає на червоній доріжці кінозаходу.

Новий вихід Кейт Бланшетт

До 12 вересня світ має змогу спостерігати за перебігом Венеційського кінофестивалю. І цей захід, як повідомляв 24 канал, прикував увагу мільйонів людей, адже кіноподія відбувається в час пандемії коронавірусу.

Це варто побачити Пікантні сукні та костюми: якою була червона доріжка другого дня Венеційського кінофестивалю

Звісно, карантин повпливав на організацію фестивалю. Зокрема, всі гості повинні проходити температурний контроль, зберігати соціальну дистанцію та носити медичні маски. Однак це не впливає на настрої зіркових відвідувачів Палацу кіно: актори, режисери і моделі залюбки позують у розкішних вбраннях перед камерами.

Однією з головних гостей заходу стала актриса Кейт Бланшетт. Саме вона очолила журі Венеційського кінофестивалю, а тому щодня постає перед фотографами у нових вбраннях. 9 вересня знаменита красуня обрала для червоної доріжки неймовірно елегантну сукню від Giorgio Armani. Чорне плаття прикрашала вишивка з бісеру та атласний бант.

Вихід Кейт Бланшетт був особливим і тим, що актриса повторила свій образ. У цій же сукні вона у 2015 році виблискувала на Каннському кінофестивалі. Таким чином акторка закликає до відповідального споживання і звернення уваги на проблеми екології.

Якими були інші виходи Кейт Бланшетт

Від першого дня Венеційського кінофестивалю Кейт Бланшетт не припиняє зачаровувати прихильників елегантністю і жіночністю. Кожен вихід актриси на червону доріжку привертає увагу всіх світових ЗМІ, адже 51-річна красуня кутюрні речі відомих брендів. Тож якими були попередні образи Кейт Бланшетт – дивіться у фотодобірці.