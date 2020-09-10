В роскошном платье Armani: новый выход Кейт Бланшетт на Венецианском кинофестивале
Голливудская актриса Кейт Бланшетт, несомненно, стала главной звездой 77-го Венецианского кинофестиваля. Знаменитость возглавила экспертное жюри, поэтому ежедневно появляется на красной дорожке киномероприятия.
Новый выход Кейт Бланшетт
До 12 сентября мир имеет возможность наблюдать за ходом Венецианского кинофестиваля. И это мероприятие, как сообщал 24 канал, приковало внимание миллионов людей, ведь кинособытие происходит во время пандемии коронавируса.
Это стоит увидеть Пикантные платья и костюмы: какой была красная дорожка второго дня Венецианского кинофестиваля
Конечно, карантин повлиял на организацию фестиваля. В частности, все гости должны проходить температурный контроль, сохранять социальную дистанцию и носить медицинские маски. Однако это не влияет на настроения звездных посетителей Дворца кино: актеры, режиссеры и модели охотно позируют в роскошных нарядах перед камерами.
Одной из главных гостей мероприятия стала актриса Кейт Бланшетт. Именно она возглавила жюри Венецианского кинофестиваля, а потому ежедневно предстает перед фотографами в новых нарядах. 9 сентября знаменитая красавица выбрала для красной дорожки невероятно элегантное платье от Giorgio Armani. Черное платье украшала вышивка из бисера и атласный бант.
Выход Кейт Бланшетт был особенным и тем, что актриса повторила свой образ. В этом же платье она в 2015 году сверкала на Каннском кинофестивале. Таким образом актриса призывает к ответственному потреблению и обращению внимания на проблемы экологии.
Какими были другие выходы Кейт Бланшетт
С первого дня Венецианского кинофестиваля Кейт Бланшетт не прекращает очаровывать поклонников элегантностью и женственностью. Каждый выход актрисы на красную дорожку привлекает внимание всех мировых СМИ, ведь 51-летняя красавица носит кутюрные вещи известных брендов. Поэтому какими были предыдущие образы Кейт Бланшетт – смотрите в фотоподборке.