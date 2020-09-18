Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк після насичених робочих днів відправилася на відпочинок. Вона приймає сонячні ванни та хизується бездоганною фігурою в купальниках в Туреччині.

Леся Нікітюк належить до тих жінок українського шоу-бізнесу, які завжди знаю, як вигідно підкреслити принади свого тіла. Вона красива і впевнена в собі, не боїться експериментувати з образами та поставати перед камерою у різноманітних звабливих вбраннях. На відпочинку Леся, як і більшість дівчат, публікує на особистій сторінці в інстаграмі світлини, де зображена в купальниках.

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Блогерка позувала у розкішному бунгало. Леся сперлася на білосніжні подушки, а біля неї бачимо красиву солом'яну сумку та капелюх. Вона приміряла яскравий купальник рожевого кольору, який гарно підкреслив її пишнив бюст. Проте на фото, які з'явилися в одній із останніх публікації зірки, головний акцент вона зробила на довгих струнких ногах. Нікітюк незмінно похизувалася принадами, про які мріє ледь не кожна дівчина.

Волосся у телеведучої було мокре і вкладене рівно. Очевидно, що вона вирішила відпочити після плавання у морі чи басейні. На обличчі Леся зробила макіяж у природних відтінках. Знаменитість нафарбувала вії тушшю, чим зробила очі більш виразними. Завершила пляжний look красивими сережками.

Задумалась про те, наскільки круто нарешті полетіти на відпочинок: змінювати купальники, фотографуватися, плавати, фотографуватися, засмагати, фотографуватися, носити тарілки з їжею, фотографуватися… Скільки фоток ви робите за 7 днів відпустки? В мене вже 286,

– написала в дописі блогерка.

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