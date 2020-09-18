Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк после насыщенных рабочих дней отправилась на отдых. Она принимает солнечные ванны и щеголяет безупречной фигурой в купальниках в Турцииі.

Леся Никитюк принадлежит к тем женщинам украинского шоу-бизнеса, которые всегда знают, как выгодно подчеркнуть прелести своего тела. Она красива и уверена в себе, не боится экспериментировать с образами и представать перед камерой в разнообразных соблазнительных нарядах. На отдыхе Леся, как и большинство девушек, публикует на личной странице в инстаграме фотографии, где изображена в купальниках.

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Блогер позировала в роскошном бунгало. Леся оперлась на белоснежные подушки, а возле нее видим красивую соломенную сумку и шляпу. Она примерила яркий купальник розового цвета, который красиво подчеркнул ее пишный бюст. Однако на фото, которые появились в одной из последних публикации звезды, главный акцент она сделала на длинных стройных ногах. Никитюк неизменно похвасталась прелестями, о которых мечтает чуть ли не каждая девушка.

Волосы у телеведущей были мокрые и уложенные ровно. Очевидно, что она решила отдохнуть после плавания в море или бассейне. На лице Леся сделала макияж в естественных оттенках. Знаменитость накрасила ресницы тушью, чем сделала глаза более выразительными. Завершила пляжный look красивыми серьгами.

Задумалась о том, насколько круто наконец-то полететь на отдых: менять купальники, фотографироваться, плавать, фотографироваться, загорать, фотографироваться, носить тарелки с едой, фотографироваться... Сколько фоток вы делаете за 7 дней отпуска? У меня уже 286,

– написала в заметке блогер.

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