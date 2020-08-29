Зразкове зіркове подружжя модельєрки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема вкрай рідко радує шанувальників спільними фото. Проте кожне з них підкорює мережу, особливо якщо для зйомки дизайнерка обирає спокусливі мінісукні.

За понад 20 років шлюбу пара неодноразово демонструвала свої почуття публічно. Любов між багатодітними батьками не згасла, проте виносити особисте на загал вони стали рідше. Рідкісне романтичне фото з чоловіком Вікторія Бекхем опублікувала в інстаграмі.

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Для зйомки зірка обрала яскраво-рожеву приталену мінісукню з принтом і відвертим декольте. Модельєрка позувала сидячи, проте не втратила нагоди засвітити на камеру свої стрункі ніжки. Вікторія Бекхем підняла сукню ледь не до стегон і фотографувалась згори. Свій звабливий образ вона доповнила каблучкою, лаконічними сережками і ланцюжком та масивними сонцезахисними окулярами з нової колекції власного модного бренду Victoria Beckham.

На одному з фото поряд з коханою позував Девід Бекхем. Він був одягнений у сіру футболку й чорні штани. Перед камерою він не став приховувати свої почуття до зіркової дружини й ніжно поцілував її, пригорнувши до себе.

Цей милий кадр розчулив мережу, а фани засипали подружжя не лише майже 600 тисячами лайків, а й компліментами у коментарях, наголошуючи, що вони неймовірна пара.



Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом / Фото Instagram / @victoriabeckham



Вікторія Бекхем у рожевій мінісукні / Фото Instagram / @victoriabeckham