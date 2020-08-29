Образцовые звездные супруги: модельер Виктории Бекхэм и футболист Дэвида Бекхэма крайне редко радует поклонников совместными фото. Однако каждое из них покоряет сеть, особенно если для съемки дизайнер выбирает соблазнительные мини-платья.

За 20 лет брака пара неоднократно демонстрировала свои чувства публично. Любовь между многодетными родителями не угасла, но выносить личное на всеобщее обозрение они стали реже. Редкое романтическое фото с мужем Виктория Бекхэм опубликовала в Инстаграме.

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Для съемки звезда выбрала ярко-розовую приталенное мини-платье с принтом и откровенным декольте. Модельер позировала сидя, однако не упустила случая засветить на камеру свои стройные ножки. Виктория Бекхэм подняла платье чуть ли не до бедер и фотографировалась сверху. Свой обольстительный образ она дополнила кольцом, лаконичными серьгами и цепочкой и массивными солнцезащитными очками из новой коллекции собственного модного бренда Victoria Beckham.

На одном из фото рядом с любимой позировал Дэвид Бекхэм. Он был одет в серую футболку и черные штаны. Перед камерой он не стал скрывать своих чувств к звездной жены и нежно поцеловал ее, прижав к себе.

Этот милый кадр растрогал сеть, а фаны засыпали супругов не только почти 600 тысячами лайками, но и комплиментами в комментариях, подчеркивая, что они невероятная пара.



Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом / Фото Instagram / @victoriabeckham



Виктория Бекхэм в розовом мини-платье / Фото Instagram / @victoriabeckham