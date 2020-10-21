Майже два місяці тому український ведучий та актор Андрій Джеджула повідомив про те, що стане батьком вдруге. А днями він дізнався стать майбутньої дитини: в чоловіка народиться донечка.

Зворушливе відео український ведучий та актор Андрій Джеджула опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Разом з дружиною Юлією вони вирішили небанально дізнатися стать майбутньої дитини, тож підготували справжній перформанс.

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Андрій Джеджула розповів про те, що конверт з інформацією про стать дитини був у нього вже більше ніж три тижні. Однак він з дружиною вирішив, що навіть краєм ока не заглядатимуть всередину. А дізнаються, що там всередині точно небанально й нетривіально.

Ведучий та актор зізнався, що надихнувся італійським "танцюючим мільйонером" Джанлуком Ваккі, який для такої події використав вертоліт. Так само зробив і Андрій Джеджула.

А чим ми гірші в Україні? Та нічим! Навіть вертоліт крутіший використали,

– написав ведучий під відео.

Сім'я Джеджули стояла, тримаючись за руки, поки в небі пролітав вертоліт. А коли з нього пішов рожевий дим, вони радісно обіймалися. Потім Андрій подарував дружині Юлії величезний букет червоних троянд. У коментарях під відео шанувальники привітали подружжя з радісною новиною.

Нагадаємо, що український ведучий та актор Андрій Джеджула з 2007 по 2010 рік перебував у цивільному шлюбі з співачкою Сантою Дімопулос. У пари народився син Данієль, якому зараз 12 років. А 2017 року актор одружився з Юлією Леус. У жінки є донька Анджеліна з першого шлюбу, якій 18 років. З колишньою дружиною Андрій перебуває у хороших та дружніх стосунках.