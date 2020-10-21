Подружжя Меган Маркл і принца Гаррі долучилось до онлайн-зустрічі журналу Time. Разом з експертами вони обговорили негативний вплив соціальних мереж на суспільство та зізнались, що намагаються жити в режимі офлайн і присвячувати більше часу сину Арчі.

Відтоді, як пара зреклась королівських повноважень, вони намагались триматися подалі від камер. Вперше Меган і Гаррі постали в ефірі разом лише у вересні. Вчора, 20 жовтня, подружжя долучилось до серії віртуальних розмов 100 Talks від видання Time.

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Вони самі підбирали тему та гостей для нового випуску й вирішили обговорити вдосконалення цифрового світу та створення безпечних і надійних інтернет-спільнот. Так, Меган Маркл і принц Гаррі спілкувались з головним редактором та генеральним директором журналу Time Едвардом Фельсенталем і ще кількома спікерами.

"Зрозуміти всі нюанси того, що відбувається в інтернеті, важко. Тому ми почали з професорів і експертів у цій галузі, неврологів – людей, які дійсно допомогли нам побачити це через комплексний метод. З багатьма з них ми стали друзями, і у нас з'явилася спільна мета – зробити цей простір більш здоровим і комфортним для всіх нас", – наголосила Меган Маркл.

На зв'язок пара вийшла з вітальні свого будинку в Санта-Барбарі, яка за час карантину перетворилась за своєрідну студію. Нагадаємо, раніше Меган Маркл розповіла, що відмовилась від сторінок у соцмережах, адже віртуальне життя її не цікавить. Весь вільний час батьки проводять з однорічним сином Арчі.

Ми намагаємося проводити з користю час зі своїм сином, щоб не пропустити жоден момент його зростання і розвитку,

– зауважила Меган Маркл.

Додамо, що відмовитися від соцмереж вона вирішила й через шквал критики та хейту. 2019 року Меган вважала себе найбільш затроленою персоною у світі.

Меган Маркл і принц Гаррі – 100 Talks: дивіться відео онлайн