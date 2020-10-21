Супруги Меган Маркл и принц Гарри присоединились к онлайн-встрече журнала Time. Вместе с экспертами они обсудили негативное влияние социальных сетей на общество и признались, что стараются жить в режиме офлайн и посвящать больше времени сыну Арчи.

С тех пор, как пара отреклась от королевских полномочий, они старались держаться подальше от камер. Впервые Меган и Гарри предстали в эфире вместе лишь в сентябре. Вчера, 20 октября, супруги присоединилось к серии виртуальных разговоров 100 Talks от издания Time.

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Они сами подбирали тему и гостей для нового выпуска и решили обсудить совершенствование цифрового мира и создание безопасных и надежных интернет-сообществ. Так, Меган Маркл и принц Гарри общались с главным редактором и генеральным директором журнала Time Эдвардом Фельсенталем и еще несколькими спикерами.

"Понять все нюансы того, что происходит в интернете, трудно. Поэтому мы начали с профессоров и экспертов в этой области, неврологов – людей, которые действительно помогли нам увидеть это через комплексный метод. Со многими из них мы стали друзьями, и у нас появилась общая цель – сделать это пространство более здоровым и комфортным для всех нас", – подчеркнула Меган Маркл.

На связь пара вышла из гостиной своего дома в Санта-Барбаре, которая за время карантина превратилась в своеобразную студию. Напомним, ранее Меган Маркл рассказала, что отказалась от страниц в соцсетях, ведь виртуальная жизнь ее не интересует. Все свободное время родители проводят с годовалым сыном Арчи.

Мы стараемся проводить с пользой время со своим сыном, чтобы не пропустить ни один момент его роста и развития,

– заметила Меган Маркл.

Добавим, что отказаться от соцсетей она решила и из-за шквала критики и хейта. В 2019 году Меган считала себя самой затроленной персоной в мире.

Меган Маркл и принц Гарри-100 Talks: смотрите видео онлайн