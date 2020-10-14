Выйдя замуж за принца Гарри Меган Маркл пришлось отказаться от личных профилей в соцсетях, как того требовал протокол. Однако даже после отречения от королевских обязанностей она не спешит возвращаться к виртуальной жизни.

Меган Маркл дала интервью для издания Fortune, в котором рассказала о своем отношении к социальным сетям. Стоит отметить, что до свадьбы с внуком королевы Елизаветы II принцем Гарри, когда она была заметной персоной в Голливуде, актриса имела профиль в инстаграме, твиттере и даже вела личный блог. Однако по протоколу королевской семьи супруги могли иметь только рабочие страницы, которые вели команды специалистов.

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Именно с официального профиля супругов Меган и Гарри мировое сообщество узнавало об инициативах и публичных выходах герцогов. Сейчас, даже после ухода от семьи британских монархов, Меган Маркл не спешит регистрироваться в соцсетях.

Как отметила знаменитость, она не хочет снова погружаться в виртуальную жизнь, которая ее совсем не интересует. Кроме того, она не на шутку озабочена тем, что люди по всему миру стали зависимыми от интернета и онлайн-общения.

Я очень давно не была в социальных сетях для собственного спокойствия. У меня был собственный аккаунт много лет назад, который я удалила. Это был мой личный выбор. Я не знаю, что там происходит, и это даже полезно для меня,

– призналась Меган Маркл.

“How can I make this world better for Archie?”



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 13, 2020

Также Меган Маркл заметила, что после рождения сына Арчи переживает о том, каким мир останется для наших детей. Также она отметила, что переехав в Калифорнию, сделала лучше для малыша, хотя, возможно, и поставила на кон свою популярность. "Каждый день я думаю, как я могу сделать этот мир лучшим для Арчи. Это наши с мужем общие взгляды", – поделилась герцогиня.

Для интервью она выбрала топ на тонких бретелях с принтом и откровенным декольте. Волосы Меган собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла легкий дневной макияж, подчеркнув глаза.