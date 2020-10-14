Одружившись з принцом Гаррі Меган Маркл довелось відмовитися від особистих профілів в соцмережах, як того вимагав протокол. Однак навіть після зречення від королівських обов'язків вона не поспішає повертатися до віртуального життя.

Меган Маркл дала інтерв'ю для видання Fortune, у якому розповіла про своє ставлення до соціальних мереж. Варто зазначити, що до весілля з онуком королеви Єлизавети ІІ принцом Гаррі, коли вона була помітною персоною в Голлівуді, акторка мала профіль в інстаграмі, твіттері та навіть вела особистий блог. Однак за протоколом королівської родини подружжя могло мати лише робочі сторінки, які вели команди фахівців.

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Саме з офіційного профілю подружжя Меган і Гаррі світова спільнота дізнавалась про ініціативи та публічні виходи герцогів. Зараз, навіть після відходу від родини британських монархів, Меган Маркл не поспішає реєструватися в соцмережах.

Як зазначила знаменитість, вона не хоче знову поринати у віртуальне життя, яке її зовсім не цікавить. Крім того, вона не на жарт переймається тим, що люди по всьому світу стали залежними від інтернету та онлайн-спілкування.

Я дуже давно не була в соціальних мережах для власного спокою. У мене був власний акаунт багато років тому, який я видалила. Це був мій особистий вибір. Я не знаю, що там відбувається, і це навіть корисно для мене,

– зізналась Меган Маркл.

“How can I make this world better for Archie?”



Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 13, 2020

Також Меган Маркл зауважила, що після народження сина Арчі переймається тим, який світ залишиться для наших дітей. Також вона зауважила, що переїхавши до Каліфорнії, зробила краще для малюка, хоч, можливо, й поставила на кін свою популярність. "Кожен день я думаю, як я можу зробити цей світ кращим для Арчі. Це наші з чоловіком спільні погляди", – поділилась герцогиня.

Для інтерв'ю вона обрала топ на тонких бретелях з принтом і відвертим декольте. Волосся Меган зібрала в низький хвіст, а на обличчя нанесла легкий денний макіяж, підвівши очі.