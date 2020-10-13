Королівська експертка леді Колін Кемпбелл розповіла про вимоги Меган Маркл до піарників ще до того, як вона вийшла з королівської сім'ї. Колін Кемпбелл зазначила, що Меган хотіла стати найвідомішою людиною у світі.

Королівська експертка і біографиня принца Гаррі та його дружини леді Колін Кемпбелл стала авторкою книжки "Меган і Гаррі: справжня історія". Вона повідомила про те, якими були вимоги Меган Маркл ще за рік до виходу з королівської сім'ї до піар-менеджерів. Про це пише The Daily Mail.

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За словами Колін Кемпбелл, Меган Маркл повідомляла менеджерам те, що її метою є стати "найвідомішою людиною у світі". А це можливо тільки завдяки великому скандалу, зазначає видання.

За рік до виходу подружжя з королівської сім'ї Меган вела активну комерційну і політичну діяльність, яка не до кінця доступна для членів родини. Саме тому леді Колін Кембелл почала писати свою книжку. Біографиня впевнена, що Меган, завдяки допомозі принца Гаррі, робила те, що в королівській сім'ї вважається неприйнятним.

Вона вирішувала комерційні питання, коментувала політиків, тому що дуже цікавиться політикою, вимагала від піарників, щоб вони робили з неї найвідомішу людину в світі,

– сказала Колін Кемпбелл.

Експертка наголосила, що бути найвідомішою людиною – це ціла стратегія, що передбачає й скандали. Бо тоді потрібно ставати в центрі обговорень ріних людей та предметом суперечок. Леді зазначила, що подружжя Меган і Гаррі знають про те, що про них пишуть книжку.