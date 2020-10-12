Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувались онлайн з правозахисницею Малалою Юсуфзай. У розмові вони підняли не тільки тему прав дівчат, а й розповіли про малюка Арчі.

Подружжя Меган Маркл та принца Гаррі традиційно вийшли на зв'язок зі свого маєтку в Санта-Барбарі. Відеодзвінок вони здійснили вчора, 11 жовтня. Про це повідомляє видання People.

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Разом з пакистанською правозахисницею пара розповіла про свою думку щодо прав дівчат. А також поділились деталями особистого життя. Меган та принц Гаррі зізнались, що на карантині стали свідками перших кроків сина Арчі, адже вони багато часу проводили поряд з малюком.

Ми обидва були з ним, коли він робив свої перші кроки. Бачили його перший "забіг", перше падіння – все, що він робив вперше,

– розповів принц Гаррі.

Меган Маркл вдало зазначила те, що саме пандемія і карантин дали можливість приділяти більше часу однорічному Арчі. Якби не умови коронавірусу, подружжя багато подорожувало б, а тому не змогло побачити перші кроки сина. Меган наголосила, що вони тепер можуть багато спостерігати за тим, як росте малюк Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі поспілкувалися з Малалою Юсафзай: дивіться відео онлайн: