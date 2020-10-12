Недавно принц Гарри и Меган Маркл пообщались онлайн с правозащитницей Малалой Юсуфзай. В разговоре они подняли не только тему прав девушек, но и рассказали о малыше Арчи.

Супруги Меган Маркл и принц Гарри традиционно вышли на связь из своего поместья в Санта-Барбаре. Видеозвонок они совершили вчера, 11 октября. Об этом сообщает издание People.

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Вместе с пакистанской правозащитницей пара рассказала о своем мнении относительно прав девушек. А также поделились деталями личной жизни. Меган и принц Гарри признались, что на карантине стали свидетелями первых шагов сына Арчи, ведь они много времени проводили рядом с малышом.

Мы оба были с ним, когда он делал свои первые шаги. Видели его первый "забег", первое падение – все, что он делал впервые,

– рассказал принц Гарри.

Меган Маркл удачно отметила то, что именно пандемия и карантин дали возможность уделять больше времени годовалому Арчи. Если бы не условия коронавируса, супруги много путешествовали бы, а потому не смогли увидеть первые шаги сына. Меган подчеркнула, что они теперь могут чаще наблюдать за тем, как растет малыш Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Малалой Юсафзай: смотрите видео онлайн: